Gorski reševalci iz Valcelline so v soboto ob 23. uri posredovali v furlanskih Dolomitih, kjer so pogrešali dva odrasla pohodnika in otroka. Iz zavetišča Maniago pri Ertu so ob 19. uri odšli proti zavetišču Mela, kjer so imeli avtomobil. Tja pa niso prišli. Na pomoč so poklicali sorodniki, ki so izgubili stik z njimi. Odraslo osebo in otroka je eno uro kasneje našel uslužbenec prvega zavetišča. Drugega odraslega, ki je v temi zašel s poti, pa so kmalu zatem našli v bližini zavetišča Mela.