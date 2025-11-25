Istospolne poroke morajo priznati vse članice EU

Država članica Evropske unije je dolžna priznati zakonsko zvezo dveh istospolnih državljanov EU, ki je bila zakonito sklenjena v drugi državi članici, je danes razsodilo Sodišče EU. Pojasnilo je, da so pravila o sklepanju zakonskih zvez sicer v pristojnosti članic, a da morajo slednje pri izvrševanju te pristojnosti spoštovati pravo EU. To pomeni, da mora priznavanje zakonskih zvez, sklenjenih v tujini, vključevati tudi istospolne zveze.

Sodišče EU je o tem vprašanju odločalo potem, ko se je nanj obrnilo poljsko vrhovno upravno sodišče, ki je odločalo o pritožbi dveh poljskih državljanov. Moška, pri čemer je imel eden tudi nemško državljanstvo, sta leta 2018 v Nemčiji sklenila zakonsko zvezo. Ker sta se želela preseliti na Poljsko in tam bivati kot poročen par, sta zaprosila za priznanje njune zveze z vpisom listine o sklenitvi zakonske zveze v poljski matični register.

Pristojni poljski organi so njuno prošnjo zavrnili z obrazložitvijo, da poljsko pravo ne dovoljuje sklepanja zakonskih zvez med osebama istega spola. Sodišče EU pa je ob tem ugotovilo, da je bila zavrnitev v nasprotju s pravom EU, ker je bila državljanoma ne samo kršena svoboda gibanja in prebivanja, temveč tudi temeljna pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, saj sta bila na Poljskem primorana živeti kot neporočen par.

Po navedbah sodišča se z obveznostjo priznavanja v drugi članici sklenjene zakonske zveze istospolnih državljanov EU ne krši nacionalna identiteta niti ne ogroža javni red Poljske. »Ta obveznost ne pomeni, da mora država v svojem nacionalnem pravu določiti zakonsko zvezo med osebama istega spola,« so zapisali.

Sodišče z omenjeno sodbo sicer ni odločilo o konkretnem sporu. O slednjem bo odločilo pristojno poljsko sodišče v skladu z odločbo Sodišča EU, ki je enako zavezujoča tudi za druga nacionalna sodišča. Med te spada tudi Italija, kjer sklenitev zakonske zveze med osebama istega spola ni dovoljena.