»Istra ne sme pozabiti na ezule«

»Odločitev, da se Istra pridruži Hrvaški in nato Jugoslaviji, ni pomenila praznika za več tisoč Italijanov, ki so zaradi tega po vojni zapustili rodne kraje. Tega ne smemo nikoli pozabiti,« je v Pazinu dejal hrvaški predsednik Zoran Milanović. To je posledica krvave vojne, v katerih so bile zmage dosežene pod okriljem rdeče zvezde, o kateri se nam danes upravičeno porajajo številni dvomi, je dodal. Omemba povojnega eksodusa Italijanov iz Istre s strani predsednika Hrvaške je novinarka Radia Capodistria Lionella Pausin Acquavita ocenila za pogumno dejanje, ki so si ga doslej privoščili le redki hrvaški državniki in politiki, in še to takoj po ustanovitvi Istrske županije, potem pa nič več, žal.

Milanovič, ki se je v Pazinu udeležil proslave ob 77-letnici odločitve, da se Istra priključi Hrvaški, je to obletnico označil za prelomni zgodovinski dogodek, na katerega so lahko Istrani ponosni. Medtem ko je predsednik skupščine (parlamenta) županije Valter Drandić izpostavil aktualnost antifašističnih vrednot, je predsednik županije (regionalne vlade) Fabrizio Radin, pripadnik italijanske manjšine, prepričan, da predstavlja Istra ne samo za Hrvaško zgled spoštovanja večjezičnosti in večkulturnosti, »zato smo lahko ponosni, da živimo v Istri, takšni kot si jo želimo.«