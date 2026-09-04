»Italija bi se morala zgledovati po Sloveniji«

»Italija bi se glede parlamentarnega zastopstva narodnih manjšin v parlamentu morala zgledovati po Sloveniji, ki v ustavi priznava zajamčeni mandat italijanski in madžarski manjšini,« je v senatnem odboru za ustavna vprašanja poudarila senatorka Tatjana Rojc. Predstavnica Demokratske stranke (DS) je kolegicam in kolegom predstavila svoj popravek k volilnemu zakonu, ki bi v primeru sprejetja zagotavljal izvolitev poslanca slovenske narodnosti.

Slovenska senatorka je izrazila upanje, da bo senatni odbor sprejel njen popravek, pri čemer je izpostavila, da sta Liga in stranka Naprej, Italija večkrat javno podprli slovensko parlamentarno predstavništvo, zato od njiju pričakuje dosledno držo. Odločitev o tem bo padla v prihodnjih urah, popravku DS in tudi popravku Južnotirolske ljudske stranke (spodbudila ga je Slovenska skupnost) pa ne kaže dobro. Vlada in koalicija, ki jo podpira, sta namreč o obeh popravkih v senatnem odboru izrazili negativno mnenje.