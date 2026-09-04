Pomlajeni Kontovel ohranja visoke cilje v deželni diviziji 1

Kontovelovi košarkarji se že drugi teden vneto pripravljajo na novo sezono, v kateri bodo ponovno naskakovali sam vrh deželne divizije 1. Kontovel je vključen v skupino vzhodno skupino, v kateri je letos tudi goriški Dom. Na trenerskem mestu je bil potrjen Francesco Peric, ki je v minuli sezoni popeljal Kontovel do končnega tretjega mesta. Kontovel je bil tretji že v rednem delu prvenstva, nato pa svojo pot v play-offu sklenil v polfinalu.

Ekipo so v primerjavi z lansko sezono pomladili, kar je sicer stalnica (in eno glavnih vodil) zadnjih let pri Kontovelu. Poslovili so se veterani in dolgoletni nosilci ekipe Tadjan Skerl ter brata Simon in Gregor Regent. Po eni sezoni pri Jadranu se je h Kontovelu vrnil Jan Pro. Absolutna novinca v članski konkurenci sta mlada Emil Čebulec in Samuel Hmeljak (oba letnik 2009). Zelo dobro okrepitev pa predstavlja Dimitri Zettin, ki je bil v zadnjih sezonah eden glavnih stebrov Bora.

»Prvenstvo bomo tako začeli s pomembno domačo preizkušnjo proti San Vitu, ki velja za enega glavnih favoritov za napredovanje. Ekipo sestavljajo skoraj vsi člani lanske Venezie Giulie, ki je dosegla napredovanje v C-ligo. Konkurenčno ekipo ima tudi Cervignano, v naši skupini pa je veliko neugodnih tekmecev, med katere uvrščam tudi Dom. Veseli me, da bo letos spet derbi,« je o prihajajoči sezoni povedal trener Peric.

»Pričakovanja so visoka. Lani smo bili tretji, tako da z rezultatskega vidika vemo, kam lahko merimo. Ekipo smo še dodatno pomladili, tako da je eden glavnih ciljev v vidiku generacijske zamenjave še večja vključitev mladih. Čebulca in Hmeljaka bom vključil postopoma, saj se bosta prvič preizkusila v članski konkurenci. Gulič, Salvi, Rocchetti in Bellettini pa bodo morali prevzeti še večjo odgovornost kot lani. Tudi Glavina bo lahko po odhodu Gregorja Regenta izkoristil svojo priložnost pod košema. Vesel sem, da se nam je pridružil Dimitri Zettin, ki se je s soigralci takoj zelo dobro ujel,« je še povedal Peric.