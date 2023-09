Italija na Rabu spet zamudila priložnost

V Kamporju na Rabu je bila danes popoldne spominska prireditev ob 80-letnici osvoboditve italijanskega fašističnega taborišča, ki se je je udeležilo veliko ljudi, povečini Slovenk in Slovencev. Glavna govornika sta bila slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in njen hrvaški kolega Zoran Milanović, slovensko vlado je zastopala zunanja ministrica Tanja Fajon, iz hrvaške vlade ni bilo nikogar.

Združenja nekdanjih partizanov Italije, Slovenije in Hrvaške so zastopali predsedniki Gianfranco Pagliarulo, Marijan Križman in Franjo Habulin. Križman je obžaloval, da na Rab ni prišel povabljeni italijanski predsednik Sergio Mattarella. Uradno Italijo ni zastopal nihče, niti veleposlanik v Zagrebu.

Njeno čast so rešili VZPI-ANPI (v delegaciji je bil tudi tržaški predsednik Fabio Vallon), zgodovinarji, ki se na Rabu udeležujejo strokovnega seminarja o fašističnih taboriščih ter udeleženci, ki so na koncu zapeli italijansko partizansko himno Bella ciao, med katerimi so bili tudi pevke in pevci TPPZ Pinko Tomažič.

V spominske parku, delo slovenskega arhitekta Eda Ravnikarja, je plapolalo pet zastav: izraelska, slovenska, hrvaška, evropska in občine Rab. Žrtve italijanskega terorja so bili v glavnem Slovenci, a tudi Hrvati in pripadniki hrvaških židovskih skupnosti. Slednje so na Rab po kapitulaciji Italije internirali nacisti in ustaši, 400 so jih nato odpeljali v Auschwitz, kjer so bili takoj usmrčeni.