Italijan, ki se je žrtvoval za slovenske ranjence

Med marčevsko nemško ofenzivo leta 1945 so se na obronkih Blegoša pri Škofji Loki odvijali srditi boji, pri katerih so sodelovali tudi italijanski partizani. Poveljeval jim je Manfredi Mazzocca - Tordo, ki je skupaj s 27 soborci brigad Garibaldi Natisone in Gramsci padel v spopadu z nacisti. Okupatorje so na pobočjih Blegoša zadrževali toliko časa, da je borcem 9. Korpusa uspelo rešiti veliko število ranjenih partizanov.

Pred spomenikom Mazzocci in soborcem so se ob 80-letnici bitke na Blegošu zbrali zastopniki Vsedržavnega združenja partizanov ANPI iz Čedada, Gorice in Vidma, Zveze združenj borcev iz Slovenije in občine Škofja Loka. Glasilo vsedržavnega vodstva VZPI - ANPI Patria Indipendente posveča v svoji zadnji številki Mazzocci obširen članek izpod peresa čedajskega predsednika VZPI-ANPI Luciana Marcolinija Provenze.

Družina v Bologni leta 1916 rojenega Mazzocce je izhajala iz Čedada, kamor se je kot mladenič preselil, potem ko je iz geologije diplomiral na milanski univezi. Bil je podporočnik v letalski enoti italijanske vojske, po kapitulaciji Italije se je pridružil italijanskim odpornikom, ki so sodelovali s slovenskimi partizani.

Mazzocca je eden redkih, če že ne edini italijanski partizan, ki je padel v Sloveniji in je bil v Italiji odlikovan z zlato kolajno za vojaške zasluge. Za najvišje vojaško odlikovanje se je posthumno leta 1972 odločil tedanji predsednik Giovanni Leone, ki je v utemeljitvi odlikovanja izpostavil njegov pogum in žrtvovanje za rešitev številnih ranjencev.