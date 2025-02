»Italijani smo bili okupatorji, a tega ne vemo«

Bili smo okupatorji je naslov razstavi o italijanskih taboriščih v drugi svetovni vojni v hrvaškem Primorju in severni Dalmaciji, ki je na ogled v Bergamu. V dvorani združenja Mutuo soccorso so na ogled pričevanja internirancev, dokumenti in fotografije iz Lovrana, Bakarja, Kraljevice, Zlarina, Molata, Ugljana, Ošljaka in Raba, ki je bilo največje taborišče. Razstava namenja pozornost tudi t.i. Ljubljanski provinci in bodeči žici, s katero je italijanska okupacijska vojska v letih 1941-1943 obdala Ljubljano.

Carlo Lucchetta, eden glavnih pobudnikov razstave, je na odprtju dejal, da je obdobje fašistične okupacije današnjih Slovenije in Hrvaške v Italiji praktično skoraj nepoznano. Od tod želja, da bi razstava v Bergamu postala potujoča razstava z namenom, da bi si jo ogledali predvsem mladi.

To željo je na odprtju izrazil tudi Vladimir Alavanja, nekdanji ravnatelj mestnega muzeja v Zadru in predsednik društva Lidumkol Zadar, ki združuje sorodnike internirancev.

V sklopu razstave so pripravili strokovno srečanje o drugi vojni in o italijanskih taboriščih v nekdanji Jugoslaviji, na katerem so, poleg Alavanje in Lucchette, sodelovali zgodovinarji Carlo Spartaco Capogreco (univerza v Kalabriji), Natka Badurina z videmske univerze, Eric Gobetti (znan je predvsem po knjigi o fojbah) in Andrea Giuseppini. Slednji urejuje spletni portal campifascisti.it združenja Topografija zgodovine, ki z novimi dokumenti sproti dopolnjuje novice o italijanskih taboriščih.