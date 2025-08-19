Italijani so Vič prekrstili v Verconico

V ljubljanskem Mestnem muzeju je na ogled razstava z naslovom »1495 dni: Ljubljana med drugo svetovno vojno«, s katero slovensko glavno mesto obeležuje 80. obletnico konca 2. svetovne vojne. Razstava predstavlja ključne dogodke v Ljubljani med okupacijo. Izpostavlja vsakdanje življenje prebivalcev med vojno, njihove osebne odločitve, nasilje italijanskega in nemškega okupatorja in organiziran odpor.

Skozi zgodbe posameznikov razstava razkriva težke dileme, s katerimi so se v mestu soočali v najtežjih časih, in obiskovalce spodbuja k razmislek o miru, vojni ter kulturi nenasilja – temah, ki ostajajo aktualne še danes. Avtor razstave je Blaž Vurnik, vodja projekta pa Maja Kovač.

Na ogled so znani in manj znani dokumenti in fotografije od začetka italijanske okupacije pa do osvoboditve Ljubljane 9. maja 1945. Če ne bi bili v času vojne, so nekatere fotografije naravnost smešne. Kot je tista o smerokazu za Vič, ki so ga Italijani neverjetno prekrstili v Verconico, neznana roka, ki očitno ni bila naklonjena okupatorju pa je napisu Vič dodala nekaj črk, tako da je ljubljanski predmestni okoliš postal Cviček po znanem vinu. Za Italijane je bila Šiška Sisca.