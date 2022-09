Italijani spoznavajo grozote Raba

Skoraj sočasno z uradno spominsko prireditvijo je nekdanje italijansko taborišče na Rabu obiskala večja skupina aktivistov in članov italijanske neprofitne organizacije Topografia per la storia (Topografija za zgodovino). Pod vodstvom zgodovinarjev Andree Giuseppinija, urednika spletne strani www.campifascisti.it, in Erica Gobettija je spoznala trpko zgodovino taborišča, ki sta jo predstavila član predsedstva ZZB NOB Slovenije Jani Alič ter Boris Nemec iz mednarodnega taboriščnega komiteja Buchenwald Dora.

Veliko zanimanje je doživela zgodba Aličevega starega očeta Ludvika Čampe iz Gornjega Iga pri Ljubljani, ki so ga italijanski okupatorji decembra leta 1942 ubili, sina Ludvika pa poslali na Rab, kjer se je po osvoboditvi taborišča pridružil partizanom in umrl v borbi proti okupatorjem. Nemec je pripovedoval o angleškem bombardiranju Nordhausna v Nemčiji (nedaleč od taborišča Dora), nekaj dni pred osvoboditvijo, ko so bombe padale tudi na taborišče, kjer je umrlo več kot tisoč taboriščnikov, med njimi tudi njegov oče. Giuseppini je medtem Aliču posredoval podatke iz taborišča na otoku Ustici. Tam je bil do junija 1942 konfiniran Aličev oče, ki je na Ustici med drugim delil usodo z narodnim herojem Jožetom Srebrničem.