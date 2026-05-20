Italijanska vlada namerava podaljšati kontrole na meji

Italijanski minister za notranje zadeve Matteo Piantedosi, ki se je v ponedeljek v Rovinju udeležil vrha notranjih ministrov držav skupine MED 9, kjer je bila osrednja tema upravljanje z migracijskimi tokovi, je včeraj na družbenem omrežju X objavil podatke o posledicah preklica schengenskega režima na meji s Slovenijo, za katerega se je vlada Giorgie Meloni odločila oktobra 2023.

»Od ponovne vzpostavitve mejnih kontrol na meji med Italijo in Slovenijo je bilo izvedenih 648 aretacij, od teh 277 zaradi pomoči in napeljevanja k nezakonitemu priseljevanju. Temu je treba prišteti skoraj 1,5 milijona legitimiranih oseb, 700.000 preiskanih vozil in 11.000 prestreženih nezakonitih priseljencev,« je zapisal šef Viminala in ob tem napovedal, da namerava italijanska vlada še naprej podaljševati »začasno« prekinitev schengenskega režima. Namero so včeraj pozdravili tržaška poslanka Bratov Italije Nicole Matteoni, goriška senatorka iste stranke Francesca Tubetti in deželni odbornik Pierpaolo Roberti.