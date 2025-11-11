Italijanska vlada potrjuje deset milijonov evrov za Slovence

Italijanska vlada je v svojem predlogu proračuna za leto 2026 za delovanje organizacij in ustanov slovenske narodne skupnosti ter dvojezično poslovanje javnih uprav v okviru zaščitnega zakona št. 38/2001 spet namenila deset milijonov evrov. Novico je danes posredovala slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc na podlagi vpogleda v razpredelnico dotacij v okviru proračunskega dokumenta.

V petek zapade rok za vložitev popravkov k vladnemu predlogu, Rojc pa je v zvezi s tem že pripravila ustrezen popravek s predlogom, naj se postavko, namenjeno manjšini v okviru zaščitnega zakona, poviša za vsaj dva milijona evrov. Slovenska senatorka DS se je o tem na sestanku, ki je potekal pred nedavnim, pogovarjala tudi s predsednikom republike Sergiom Mattarello, prav tako je o svojem amandmaju obvestila svoje strankarske kolege s prošnjo, naj se popravek uvrsti med tiste, ki se jih bo zagotovo obravnavalo, saj gre za vprašanje, ki je za slovensko narodno skupnost zelo pomembno. Skušala bo tudi prisostvovati seji senatnega odbora za proračun, ko bo govor o tem, drugače bi morali o proračunu v avli razpravljali 14. oz. 15. decembra.

Novica je iz Rima prispela ravno na dan, ko je dopoldne v Trstu, v palači deželne vlade Furlanije - Julijske krajine, potekala seja Deželne posvetovalne komisije za slovensko manjšino. Na dnevnem redu je bila tudi tokrat porazdelitev sredstev iz zaščitnega zakona, o kateri je bil govor že na prejšnji seji 21. oktobra. Tako kot takrat, so tudi tokrat končno odločitev o porazdelitvi preložili, saj, kot je novinarjem dejal predsedujoči komisiji, deželni odbornik za lokalno samoupravo in manjšinske jezike Pierpaolo Roberti, so prejeli dodatne vloge, katerih skupna vrednost močno presega razpoložljivo vsoto denarja. Po njegovih besedah vloge za dober milijon evrov presegajo trenutne zmogljivosti, zato je del članov komisije zaprosil za novo preložitev. Komisija naj bi se ponovno sestala v prihodnjem tednu, da dokončno odloča o porazdelitvi, tudi zato, ker bo deželni svet o proračunu za prihodnje leto začel razpravljati že 9. decembra.

Odbornik pa je nakazal tudi možno rešitev za vsaj del prispelih vlog. Organizacije oz. ustanove, ki so jih predložile, bi lahko prispevke prejele na podlagi prijave na razpise, ki jih dežela redno objavlja in niso namenjeni samo slovenski narodni skupnosti.