VREME
DANES
Sreda, 16 september 2026
Iskanje
Avtomobili

Italijanska vlada za vozila z močjo do 80 kW ukinja letno dajatev

Ukrep velja z letom 2027 za vsa motorna kolesa ter za več kot 70 odstotkov avtomobilov, ki trenutno vozijo v Italiji

Ivan Žerjal |
Rim |
16. sep. 2026 | 19:07
    Italijanska vlada za vozila z močjo do 80 kW ukinja letno dajatev
    (ANSA)
Dark Theme

Italijanska vlada je na današnji seji sprejela uredbo, s katero odpravlja plačilo letne avtomobilske dajatve oz. pristojbine za uporabo vozil v cestnem prometu (bollo auto) za vozila z majhno oz. srednjo močjo do 80 kW, ki jih družine večinoma uporabljajo za vsakodnevno premikanje.

Ukrep, ki ukinja letno avtomobilsko dajatev, velja z letom 2027 za vsa motorna kolesa ter za več kot 70 odstotkov avtomobilov, ki trenutno vozijo v Italiji in katerih moč znaša do 80 kW, kar znaša skupno okoli 14,5 milijona vozil. Če posamezna družina oz. posamezni lastnik razpolaga z več vozili, lahko koristi omenjeni ukrep samo za eno od le-teh, točneje tisto z manjšo močjo med razpoložljivimi vozili. Ker se avtomobilske dajatve plačujejo deželam, bo na le-te vlada prenesla sredstva, ki bodo umanjkala zaradi odprave dajatve, pri čemer se v medijih govori o 2,3 milijarde evrov.

»Danes vlada odpravlja enega od najbolj osovraženih davkov pri Italijanih,« je sporočila premierka Giorgia Meloni, ki je po seji skupaj z ministri orisala tudi druge ukrepe za soočanje s podražitvami goriv. Za teden dni so tako podaljšali znižanje trošarin na dizel v višini deset centov na liter, do 5. oktobra pa v višini pet centov. Pozneje bodo začele veljati t. i. »mobilne« trošarine. Prav tako je vlada potrdila ukrepe za omilitev podražitev pri nakupu dizelskega goriva za potrebe kmetijstva in avtoprevoznikov.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: