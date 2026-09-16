Italijanska vlada za vozila z močjo do 80 kW ukinja letno dajatev

Italijanska vlada je na današnji seji sprejela uredbo, s katero odpravlja plačilo letne avtomobilske dajatve oz. pristojbine za uporabo vozil v cestnem prometu (bollo auto) za vozila z majhno oz. srednjo močjo do 80 kW, ki jih družine večinoma uporabljajo za vsakodnevno premikanje.

Ukrep, ki ukinja letno avtomobilsko dajatev, velja z letom 2027 za vsa motorna kolesa ter za več kot 70 odstotkov avtomobilov, ki trenutno vozijo v Italiji in katerih moč znaša do 80 kW, kar znaša skupno okoli 14,5 milijona vozil. Če posamezna družina oz. posamezni lastnik razpolaga z več vozili, lahko koristi omenjeni ukrep samo za eno od le-teh, točneje tisto z manjšo močjo med razpoložljivimi vozili. Ker se avtomobilske dajatve plačujejo deželam, bo na le-te vlada prenesla sredstva, ki bodo umanjkala zaradi odprave dajatve, pri čemer se v medijih govori o 2,3 milijarde evrov.

»Danes vlada odpravlja enega od najbolj osovraženih davkov pri Italijanih,« je sporočila premierka Giorgia Meloni, ki je po seji skupaj z ministri orisala tudi druge ukrepe za soočanje s podražitvami goriv. Za teden dni so tako podaljšali znižanje trošarin na dizel v višini deset centov na liter, do 5. oktobra pa v višini pet centov. Pozneje bodo začele veljati t. i. »mobilne« trošarine. Prav tako je vlada potrdila ukrepe za omilitev podražitev pri nakupu dizelskega goriva za potrebe kmetijstva in avtoprevoznikov.