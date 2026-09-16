Na pisnem izpitu za študij zdravstvenih ved 790 kandidatov

Sto minut. Toliko časa so imeli na razpolago kandidatke in kandidati, ki so danes polagali sprejemne izpite za vpis na dodiplomske študijske programe na področju zdravstvenih ved na Univerzi v Trstu. V predavalnice poslopij H3 in C1 so vstopali že ob 9.30, čeprav se je izpit začel ob 11. uri. V zraku je bilo občutiti tremo pred preizkušnjo, a tudi radovednost in željo po vstopanju v nov svet poln neznank in novosti, razočaranj in zadoščenj.

Za 525 prostih mest razporejenih v enajstih študijskih programih, se je na pisni izpit predstavilo 790 kandidatov, povečini mladih, ki so pravkar zaključili drugostopenjsko srednjo šolo. Prijavilo se jih je sicer več, natančneje 875, kar je 31 odstotkov več kot lani in največje število doslej. »Zdravstveno področje postaja vse bolj zanimivo za mlade,« je pojasnil predsednik komisije in profesor patološke anatomije Fabrizio Zanconati, »narašča tudi ponudba na podiplomski ravni in v svetu dela, kjer v javnih in zasebnih zdravstvenih podjetjih primanjkuje delovne sile.«

Zanimanje sicer narašča v vsej Italiji za 17,5 odstotka. Izpitne avle v Trstu polnijo predvsem kandidatke (več kot 70 odstotkov) in največ si jih želi slediti študijskemu programu fizioterapije, za katerega je sprejemni izpit izbralo 254 kandidatk in kandidatov. Visoko je tudi število kandidatov za program za zdravstvene tehnike in medicinske sestre ter babištvo, to je zdravstveno nego (143). Največ se je v enem letu povzpelo število vpisov na program za tehnike psihiatrične rehabilitacije (+61,9 odstotka), sledijo zobna higiena, radiološka tehnologija in radioterapija ter logopedija. Pozitiven signal prihaja tudi iz področja zdravstvene nege, kot rečeno, kjer je povpraševanje naraslo za 17,4 odstotke.