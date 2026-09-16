Civilna zaščita iz FJK in Arso objavila rumeno opozorilo

Civilna zaščita iz FJK in Arso sta ob četrtkovem poslabšanju vremena objavila rumeno opozorilo. V FJK velja od polnoči do 24. ure v četrtek, Arsovo pa za jutri in za jugozahod Slovenije tudi v petek ves dan.

Civilna zaščita iz FJK v osrednjih predelih dežele in na Tržaškem opozarja na možnost zelo obilnih padavin in močnih padavin.

Arso jutri (četrtek) na jugozahodu in severozahodu Slovenije opozarja na krajevne nevihte in na možnost nalivov, v jugovzhodni in osrednji Sloveniji pa na možnost krajevnih neviht.