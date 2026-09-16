»Paritetni? Tajani je takoj poklical Calderolija, nato pa je kar meni dal telefon«

Novogoriško srečanje zunanjih ministrov Slovenije in Italije Toneta Kajzerja in Antonia Tajanija je potekalo ravno v dneh, ko se je dokončno razblinilo upanje, da bi v novem italijanskem volilnem zakonu predvideli možnost za olajšano izvolitev v parlament predstavnika slovenske narodne skupnosti. Tajani je glede tega včeraj dejal, da »slovenska narodna skupnost ponavadi vedno izvoli poslanca«. »Tudi na spodbudo predstavnikov slovenske narodne skupnosti smo analizirali, ali bi lahko zakonsko rezervirali mesto za Slovence, a slovenska skupnost je v primerjavi z nemško majhna. Težko je zagotoviti mesto skupnosti, ki ima največ 40.000 predstavnikov,« je razložil Tajani, ki je obljubil, da bodo »naredili vse, zato da bo slovenska skupnost zaščitena v Furlaniji - Julijski krajini,« spomnil pa je tudi na pomen in vlogo paritetnega odbora.

Ravno glede novih članov Institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine, ki jih italijanska vlada še ni imenovala, je Tajanija opozoril predsednik stranke Slovenska skupnost (SSk) Damijan Terpin. Le-ta se je včeraj v EPICentru udeležil sestanka z italijansko in slovensko ministrsko delegacijo ter s poslancem italijanske narodnosti v DZ Felicejem Zizo. »Na tem pogovoru sta ministra začela reševati probleme, ki se vlečejo leta, na povsem konkreten način, in sicer s štirimi telefonskimi klici kar med sestankom. Tajani je tako poklical ministra za deželna vprašanja Roberta Calderolija in mu povedal, da mora vlada imenovati člane paritetnega odbora, nato pa je kar meni dal telefon, tako da sem Calderoliju razlagal, kaj je treba storiti,» je zanimivo ozadje s sestanka razkril Terpin, ki je poudaril, da »dejstvo, da »imamo v vladni stranki sogovornika na tem nivoju in s tako globoko željo, da se problemi rešijo, niso mačje solze«. Ob tem se je predsednik SSk zahvalil goriškemu županu Rodolfu Ziberni - sam je iz vrst Tajanijeve stranke Naprej, Italija -, ki je »zaupnik stranke v Gorici in je dosti stvari pripravil vnaprej, da se lahko tako pogovarjamo z ministrom«.