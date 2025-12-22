Iz avtomobila streljal proti kolesarjem

V soboto je prišlo pri kraju Dolcè med Verono in Garskim jezerom do incidenta, ki bi lahko imel tragični epilog. Med kolesarskim treningom je voznik avtomobila dvakrat ustrelil, ko je vozil mimo skupine kolesarjev športnega društva Sc Padovani Polo Cherry Bank iz Verone.

Voznik se je z avtomobilom nevarno približal kolesarjem, spustil steklo ob voznikovem sedežu, prijel za pištolo in dvakrat ustrelil v zrak. Na srečo v streljanju ni bil nihče poškodovan. Primer bo športno društvo prijavilo pristojnim organom, Italijanska kolesarska zveza je klubu že zagotovila pravno pomoč. Septembra lani je bil kolesar istega kluba Marco Palomba žrtev prometne nesreče, ko ga je zbil voznik, ki je s kraja pobegnil. Ob vnovične napadu na kolesarje so pri športnem klubu poudarili, da je udeležence v prometu nujno ozaveščati o spoštovanju kolesarjev na cestah.