Iz dneva v dan več jasnine, burja bo počasi slabela

Nov teden bo vsaj do petka v FJK minil pod postopno večjim vplivom anticiklona in brez omembe vrednih poslabšanj. Iz dneva v dan bo več sončnega vremena, močna burja bo postopno nekoliko oslabela. Jutri bo sprva še zmerna, nato do vključno srede povečini šibka, le občasno lahko zmerna. V četrtek bo oslabela in ponehala.

Danes in jutri bo še povečini oblačno ali občasno spremenljivo. V Tržaškem zalivu bo še pihala močna burja, ki pa bo postopno že nekoliko oslabela. Jutri bo sprva še zmerna, čez pa šibka do občasno lahko še zmerna. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 10 stopinj Celzija, burja pa bo še povečevala občutek mraza.

V sredo bo povečini precej jasno. Pihala bo povečini šibka burja. Noč bo nekoliko hladnejša. Najvišje dnevne temperature pa se ne bodo bistveno spremenile.

V četrtek bo pretežno jasno. Pihala bo povečini šibka burja. Jutranje temperature bodo v nižinah blizu ledišča ali ponekod rahlo pod ničlo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 10 stopinj Celzija.

V soboto bo prehodno več oblačnosti, toda za zdaj kaže na suho vreme. V nedeljo bo spet več jasnine.