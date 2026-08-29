Deset ljudi so rešili, tik preden se je njihov čoln potopil

Obalna straža je bila danes, 29. avgusta, dopoldne v bližini valobrana pred tržaškim pristaniščem vključena v reševanje desetih ljudi z 14-metrskega motornega čolna z avstrijsko zastavo. Plovilo se je zaradi tehničnih težav močno nagnilo na eno stran in se pozneje potopilo. Posadka motornega čolna se je znašla v težavah, ko je zaradi tehnične okvare plovilo začelo močno nagibati na eno stran. Na krovu je bilo deset ljudi, vsi so bili avstrijski državljani. V bližini je v tistem trenutku plul drug čoln, s katerega so takoj obvestili obalno stražo. Pripadniki obalne straže so bili s tremi plovili na kraju dogodka že približno tri minute po klicu. Kot so povedali v luški kapitaniji, so vseh deset ljudi varno odpeljali s plovila na sedež kapitanije, kjer so jih oskrbeli. Na kraj so poklicali tudi službo nujne medicinske pomoči. K sreči nihče ni bil poškodovan, med potniki pa je bilo zaradi dogodka prisotnega predvsem veliko strahu. 14-metrski motorni čoln se je po reševanju posadke potopil.