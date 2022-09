Koprske policiste so včeraj poklicali iz hotela Maestoso v Lipici in jih obvestili, da sta dva italijanska gosta odšla, ne da bi plačala račune v višini 2300 evrov. Gre za mlajši italijanski par, ki je bil več dni nastanjen v hotelu, pri čemer je med drugim koristil tudi več uslug. Za mladima gostoma so se za zdaj izgubile sledi, policija ju išče in preiskuje dogodek.