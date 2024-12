Izdatnejše padavine in močna burja

Anticiklon, ki je v teh dneh povzročal veliko stanovitnost in je prinesel sončno in toplo vreme v gorah, postopno slabi. Jutri (v četrtek) zvečer bo naše kraje dosegla atlantska vremenska fronta, za katero bo pritekal hladnejši in bolj suh zrak.

Danes bo povečini oblačno in vlažno, več sončnega vremena bo v gorah. Ponekod v nižinah ni izključeno, da bo iz nizke oblačnosti občasno rahlo rosilo.

Jutri se bo pooblačilo. Zapihal bo jugozahodni veter. Čez dan se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo zvečer in v noči na petek okrepile. Topleje bo.

V petek bo sprva oblačno in deževno, zapihala bo močna burja. Njeni sunki bodo lahko dosegali hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro, opozarja Arso, pri čemer bodo lahko tudi padle izdatnejše količine dežja.

Meja sneženja se bo v petek spuščala. Nazadnje so bo v nižinah Slovenije ponekod lahko dež spremenil v sneg.

V soboto in nedeljo bo povečini sončno, v nedeljo zvečer se bo vreme znova poslabšalo.