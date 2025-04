Izletniki in piknikarji bodo zadovoljni z vremenom

Vremenska slika se je pod vplivom šibkega višinskega grebena s toplejšim in bolj stanovitnim zrakom že povečini umirila. Danes bo sicer ponekod še nekaj občasne nestanovitnosti.

Velikonočna nedelja in ponedeljek pa bosta v FJK in v Sloveniji povečini precej sončna in prijetno topla. Omembe vrednih padavin po vsej verjetnosti ni pričakovati. Le ponekod bi lahko izjemoma nastala kakšna manjša ploha, možnost pa je majhna. Vreme bo tako bodisi v nedeljo kot v ponedeljek naklonjeno izletnikom in piknikarjem. Ob precejšnji jasnini in krajevni zmerni oblačnosti bodo dnevne temperature v notranjosti presegale 20 stopinj Celzija. V nižinah bodo jutri povečini do okrog 22 stopinj Celzija, v ponedeljek pa bo še rahlo topleje, ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj.

Jutri čez dan bo ponekod ponagajal jugozahodni veter, ki bo zlasti v vzhodni polovici Slovenije kar močan in bo lahko dosegel hitrost do največ 70 kilometrov na uro.