Jamarski reševalci iz Križne jame uspešno rešili vseh pet ujetih oseb

Jamarski reševalci iz Križne jame uspešno rešili vseh pet od sobote ujetih oseb. »Reševanje Križna jama je uspešno zaključeno. Ob 15:05 so vsi reševalci in ujete osebe prišli iz jame. Čestitke vsem reševalnim enotam in logistični podpori za odlično izpeljano akcijo,« so zapisali na Facebookovi strani Jamarske reševalne službe ob 15.25.

»Iz jame prihaja odlična novica. Reševalci in ujete osebe že na lokaciji med prvim in drugim jezerom. Če bo šlo vse po planu bodo iz jame prišli čez dobro uro,» so okoli 14:30 zapisali na Facebookovi strani Jamarske reševalne službe.

Še pred tem so na tiskovni konferenci danes reševalci povedali, da se gladina vode v Križni jami znižuje, zato bodo pet ljudi, ki so tam ujeti od sobote, evakuirali. Začetek evakuacije so napovedali za 14. uro.

»Jutro prinaša pozitivno informacijo,» pa so sporočili že zjutraj, ker je voda začela upadati, je bilo mogoče priti s čolnom prek prvega sifona, »kar so bili zelo dobri obeti za izvedbo reševanja ujetih oseb«.