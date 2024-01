Jernej Šček, esejist, publicist, prevajalec in avtor knjige Kavarna Italija, je bil sinoči gost priljubljene oddaje Intervju na prvem televizijskem programu RTV SLO. Z njim se je voditelj Edvard Žitnik pogovarjal o usodi slovenske narodne skupnosti v Italiji, med drugim o vprašanju odnosov med Slovenci v Italiji in večinskim prebivalstvom ter Slovenci v Italiji in matico. Beseda je tekla tudi o Narodnem domu in o čezmejnih perspektivah ter še o marsičem.