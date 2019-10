Jug Filipinov stresel močan potres

Jug Filipinov je sinoči stresel močan potres z magnitudo 6,4. Tamkajšnji mediji poročajo o najmanj petih žrtvah, med njimi so tudi otroci, več deset ljudi pa je bilo poškodovanih. Zrušilo se je več hiš, potres pa je sprožil tudi številne zemeljske plazove. Epicenter je bil v pokrajini Severni Cotabato na otoku Mindanao.

Ljudje so bežali iz poslopij in trgovskih centrov, paciente iz bolnišnic pa so evakuirali na ulice.

Filipini ležijo na potresnem območju, tako imenovanega tihomorskega ognjenega obroča, kjer so pogosti tudi izbruhi vulkanov.