Jutri (1. maja) priloga ob 80-letnici osvoboditve

Jutrišnji (četrtkov) Primorski dnevnik bo bogatejši za Prvomajsko prilogo, ki bo izšla na 16 straneh in bo posvečena 80. obletnici osvoboditve. V njej so ob nekaterih novinarjih sodelovali Gorazd Bajc, ki se je posvetil povojnim obračunom, Štefan Čok, Patrick Karlsen, Borut Klabjan, ki je pisal o postavljanju spomenikov, in Marta Verginella, ki je pisala o ženskah v vojni in povojni družbi ter vojaški tožilec v Rimu Marco De Paolis.

Objavili bomo fotografije, ki jih je v tistih prvih majskih dneh na tržaških ulicah posnel Mario Magajna in jih hranijo pri OZE NŠK. Pa tudi izbor verzov pesnika in Prešernovega nagrajenca Borisa A. Novaka, ki je prepesnil partizanske spomine očeta Anteja, komandanta Radia Svobodni Trst.