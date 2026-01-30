Kaj čaka maturante na drugi pisni nalogi

Matura ni več skrivnost. Danes dopoldne je italijansko ministrstvo za izobraževanje objavilo predmete drugih pisnih nalog na zaključnem izpitu na višjih oziroma drugostopenjskih srednjih šolah. Na klasičnem liceju se bodo maturanti spopadli z latinščino, na znanstvenem z matematiko, na družbeno-ekonomskem pa z družbenimi vedami. Na tehniškem zavodu bodo morali premagati poslovno ekonomijo, na njegovi smeri za gradnje, okolje in prostor pa osnove projektiranja, gradbeništva in inštalacij.

Letošnja matura bo sicer doživela manjšo revolucijo, saj je minister Giuseppe Valditara uvedel vrsto novosti. Ustna preizkušnja bo denimo obvezna, dijaki pa bodo morali odgovarjati na vprašanja iz štirih predmetov in ne več iz vseh predmetov, kot je veljalo doslej.