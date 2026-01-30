V Italiji bodo vožnjo pod vplivom drog težje očitali

Lanska novelacija italijanskega cestnoprometnega zakonika, natančneje njegovega 187. člena, ki ureja sankcije za vožnjo pod vplivom prepovedanih substanc, ni v neskladju z ustavo, so z včeraj objavljeno odločitvijo sklenili ustavni sodniki. Na pobudo ministra za infrastrukture Mattea Salvinija lani sprejeta novost je bila ta, da za kaznovanje zaradi vožnje pod vplivom substanc ni več treba dokazati, da so bile psihofizične sposobnosti voznika zmanjšane zaradi zaužitja mamil, dovolj je pozitiven test na prepovedane substance.

Ustavni sodniki se niso strinjali z oceno treh pritožnikov, da bi nova formulacija privedla do nerazumnih in nesorazmernih ukrepov. Med najbolj pogostimi očitki kritikov novega cestnoprometnega predpisa je bil ta, da je brez ugotavljanja spremenjenih psihofizičnih sposobnosti mogoče kaznovati tudi ljudi, ki so prepovedane substance morebiti zaužili celo več dni, če ne celo tednov pred vožnjo, kar je bilo omenjeno tudi v pritožbi. Kljub nestrinjanju z oceno pritožnikov - na ustavno sodišče so se obrnili trije sodniki, pritožbo pa sta podprla tudi Zveza italijanskih kazenskih zbornic in Italijansko združenje profesorjev kazenskega prava - so ustavni sodniki poudarili, da je treba nove določbe razlagati restriktivno, v skladu z ustavnima načeloma sorazmernosti in žaljivosti, pa tudi s samim namenom, ki ga zasleduje zakonodajalec.

Ustavno sodišče je torej sklenilo, da za kaznovanje zaradi vožnje pod vplivom mamil ni treba dokazati, da je zaužitje zmanjšalo voznikovo sposobnost vožnje, bo pa treba ugotoviti, da je v voznikovih telesnih tekočinah prisotna tolikšna količina prepovedane substance, za katero je mogoče sklepati, da lahko pri povprečnem uporabniku zmanjša sposobnost vožnje do take mere, da bi lahko ta predstavljal prometno nevarnost.