Na smučiščih bodo ta konec tedna vremenske razmere idealne

Na smučiščih v FJK bodo ta konec tedna vremenske razmere za ljubitelje smučanja in belih strmin idealne. Po zadnjem sneženju prekriva najpomembnejše smučarska središča debela snežna odeja, ki je ponekod, kot denimo na Višarjah, visoka skoraj en meter, drugod, kot denimo na Zoncolanu ali na Piancavallu pa povečini od 50 centimetrov do enega metra. Snega ne primanjkuje niti v Kanalski dolini, kjer so ga namerili povečini dobrih 20 centimetrov in v nekaterih nižje ležečih krajih, kot je denimo Forni di Sopra, kjer ga je skoraj pol metra.

V tem koncu tedna bo bodisi v soboto kot v nedeljo tudi prevladovalo sončno vreme in bo proti nam pritekal suh zrak, zato bo vidljivost ob sinje modrem nebu tudi v gorah odlična in razmere prijetne. Temperature v gorah bodo čez dan rahlo nad lediščem, ponoči pa bo v gorskem svetu zmrzovalo, kar bi moralo na smučiščih zagotoviti kakovostno snežno podlago.

Ob obilnem sneženju v preteklih dneh pa se je v gorah tudi povečala nevarnost proženja snežnih plazov, ki je zdaj znatna. Pozornost torej niti na smučarskih progah ne bo odveč, turna smuka pa trenutno ni ravno priporočljiva.

Sobota in nedelja bosta povsod sončni, ob morju in v nižinah bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog ali rahlo nad 10 stopinj Celzija.

Stanovitno in povečini sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek, medtem ko od torka pričakujemo poslabšanje vremena.