Kaj si manjšina obeta od Melonijeve vlade?

Dnevnika Delo in Večer namenjata članka političnemu položaju Slovencev v Italiji. Novinarka ljubljanskega časopisa Nataša Čepar se je o tem pogovarjala s predsednikoma manjšinskih krovnih organizacij Ksenijo Dobrila in Walterjem Bandljem. V Svetu slovenskih organizacij (SSO) in Slovenski kulturno-gospodarski zvezi (SKGZ) pričakujejo pogovore s predstavniki italijanske vlade Giorgie Meloni v začetku prihodnjega leta. Na mizi bodo predvsem vprašanja, ki se dotikajo šolstva, in zahteva po pravilnem zapisu šumnikov v italijanskih potnih listih, piše Delo.

»Za zdaj se nova vlada s Slovenci v Italiji ni kaj dosti ukvarjala, pričakujemo pa, da bo svoj pravi obraz pokazala februarja, ob dnevu spomina na fojbe in eksodus,« meni predsednica SKGZ Ksenija Dobrila. Po besedah predsednika SSO Walterja Bandlja bodo predstavnike Melonijeve vlade opozorili na številne težave slovenskega šolstva v Italiji. »Želimo si vzpostaviti avtonomno telo, ki bi skrbelo za uveljavitev naših pravic, ne pa, da gre za zapleteno iskanje dogovorov in potrjevanja na nižjih ravneh,« je pojasnil.

Novinar Večera Boris Jaušovec je v Večeru podpisal intervju s Ksenijo Dobrila. Predsednika Slovenije in Italije, Borut Pahor in Sergio Mattarella, sta po njeni oceni s spravnimi gestami sprostila ozračje med manjšino in večino, toda nekaj patoloških desničarskih primerov še vztraja in nagaja. »Ne bi radi videli, da bi lokalni tržaški dejavniki pri Fabianijevem Narodnem domu začeli odlašanja formalne narave,« je za Večer še povedala predsednica SKGZ.