Kaj ste najraje brali leta 2025

Zadnji dnevi v letu sovpadajo s številnimi obračuni, seznami, razmišljanji o prehojeni poti in spiski podatkov. Tudi naše spletno uredništvo torej se ni moglo izogniti sestavi podobnega poročila. Katere vsebine je leta 2025 prebralo največ bralk in bralcev spletne strani Primorskega dnevnika? Kateri članki preprosto niso šli mimo neopazno? Naj najprej navedemo, da je naša spletna stran zabeležila skoraj enajst milijonov obiskov, točneje 10.886.041.

Črna kronika najbolj vleče

Levji delež je vsekakor tudi tokrat odigrala črna kronika, kar se sicer pogosto dogaja čisto v vseh medijih. Vsi trije najbolj obiskani in brani članki spadajo v to skupino. Na prvo mesto (30.942-krat prebrana) se je povzpela novica o tragičnem epilogu čezmejne iskalne akcije na Soči, ko so avgusta med pevmskim parkom in državno mejo slovenski in italijanski gasilci skupaj iskali pogrešanega 59-letnika.

Na drugem mestu pa je bila vest, da so preiskovalci potrdili, da je truplo, ki so ga našli v Zdravščinah na Goriškem tisto pogrešanega poštarja Vita Mezzalire (30.461-krat prebrana). Gre za daljšo preiskavo, ki se je začela poleti 2019, ko je moški izginil in je nov vrhunec dosegla pred nedavnim. Presegla je meje krajevnega dogajanja. Na tretjem mestu pa je bila novica, da so karabinjerji na kmetiji v Guminu odkrili zlorabe živali in poginule krave (28.549-krat prebrana).

Bitka Martine Oppelli

Med najbolj branimi novicami, ki ne spada pod to okrilje, naj tu omenimo še tisto o smrti tržaške Slovenke Martine Oppelli (17.178), ki je konec julija pretresla širšo italijansko stvarnost in segla še mnogo dlje. Njeni težki zgodbi in bitki smo se na straneh Primorskega dnevnika večkrat posvečali iz različnih zornih kotov.