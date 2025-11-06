VREME
Na kmetiji odkrili poginule krave in zlorabljene živali

Gozdarski karabinjerji iz Tolmeča so posredovali na kmetiji v Guminu

Gumin |
6. nov. 2025
    Preiskava je razkrila trupla vsaj devetih krav, zakopanih na območju kmetije (KARABINJERJI)
    Krave so bile v zelo slabem stanju (KARABINJERJI)
Na kmetiji v Guminu so gozdarski karabinjerji iz Tolmeča skupaj z veterinarji zdravstvenega podjetja ASUFC odkrili hude nepravilnosti pri reji goveda. Približno trideset živali je bilo v zelo slabem stanju, zato so jih zasegli in namestili drugam.

Preiskava o pogrešanih živalih je z uporabo georadarja razkrila trupla vsaj devetih krav, zakopanih na območju kmetije, kjer so našli tudi nezakonito odložene gradbene odpadke. Celotno zemljišče so zasegli. Oblasti so zasegle tudi 60 ušesnih oznak, nekatere od njih so pripadale pogrešanim živalim. Lastnik kmetije je osumljen mučenja živali, nezakonitega odlaganja odpadkov in ponarejanja uradnih dokumentov.

