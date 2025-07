Martina Oppelli je danes umrla v Švici

Tržačanka Martina Oppelli je danes zjutraj umrla v Švici, kamor se je odpravila, da bi lahko postavila konec več kot dvajsetletnemu trpljenju zaradi multiple skleroze, so sporočili iz društva Luca Coscioni. V začetku junija je tržaško-goriško javno zdravstveno podjetje že tretjič zavrnilo njeno zahtevo, naj preverijo, ali izpolnjuje pogoje, v katerih je – po razsodbi ustavnega sodišča iz leta 2019 – zakonita pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Oppelli se je naposled odločila, da ne more več čakati: kot je sama sporočila, si je želela le enega – dostojanstvene smrti. Za to se je morala odpraviti v Švico, kamor sta jo pospremila Claudio Stellari in Matteo D'Angelo, člana društva Soccorso Civile, ki se bori za svobodo odločanja o končanju življenja ter nudi logistično in siceršnjo podporo osebam, ki zaradi neozdravljivih bolezni potrebujejo zdravniško pomoč pri končanju življenja.