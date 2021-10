Kako bi lahko razpustili stranko Forza nuova

Roberto Fiore, Giuliano Castellino, Luigi Aronica in drugi, ki jih je policija v nedeljo pridržala zaradi vpletenosti v sobotni vdor v prostore sindikata CGIL, ostajajo v priporu. Skvadristični napad na sindikat je bil povod za vrsto pozivov za razpustitev fašističnih političnih organizacij, za katero bi se lahko vlada odločila na podlagi zakona Scelba, izvršilnega predpisa 12. prehodnega in končnega določila italijanske ustave, ki prepoveduje vsakršen poskus oživljanja fašistične stranke.

Poti za morebitno razpustitev FN sta lahko dve: tak ukrep lahko na podlagi obsodbe sodišča, s katero je ugotovljena ponovna ustanovitev fašistične stranke, ubere notranji minister po posvetovanju z vlado, v izrednih in nujnih primerih pa lahko v tej smeri ukrepa tudi vlada z uredbo z zakonsko močjo.

Iz predsedstva vlade je sicer že v ponedeljek pricurljala vest, da s pravniki in drugimi strokovnjaki preverjajo možnosti za razpustitev FN. Premier Mario Draghi je danes komentiral, da »pozorno spremljajo to temo, kar velja tudi tožilstvo, ki nadaljuje s preiskavami.«

Četudi bi do odločitve za razpustitev prišlo, bi ta nemara naletela na nemalo nasprotovanja s strani koalicijskih partnerjev Lige in stranke Naprej, Italija, ki so se na pobudo Demokratske stranke za razpustitev odzvali s protipredlogom o »ukrepanju proti vsem ekstremizmom, ne le tistim, ki jih je evidentirala levica«.