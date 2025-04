Kako lep je Trst

Na lepše, osrednja turistična oddaja TV Slovenija, nas vsakič spomni na to, kako zanimiva je Slovenija in kako zanimivi so tudi sosednji kraji in države, začenši s tistimi, kjer živijo Slovenci. Marjana Grčman je s svojo ekipo tokrat obiskala Trst, kamor se je pripeljala z openskim tramvajem, ki ga je upravljal Slovenec David Žerjal.

Marjana Grčman se je v mestu najprej ustavila v Narodnem domu, kjer jo je v imenu multimedijskega centra Stik sprejel Ivo Corva. Tržaški Slovenci smo upravičeno ponosni na svojo preteklost, naša skupnost pa je je po njegovem zazrta v sedanjost in prihodnost.