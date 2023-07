Kako si vi zamišljate razvoj Krasa?

Pri Lokalni akcijski skupini Kras želijo prisluhniti prebivalstvu, ne nujno samo kraškemu, da bi izvedeli, kako si zamišljajo razvoj Krasa v prihodnjih petih letih. Iztočnice oz. prednostne cilje, zbrane z anketo, za katero so izbrali ime Bendima idej, bodo »prelili« v Strategijo lokalnega razvoja, na podlagi katere bodo oblikovali razne razpise, preko katerih se bodo podjetja, ustanove in posamezniki lahko potegovali za finančna sredstva, je včeraj na predsedstvu Dežele FJK napovedal predsednik LAS Kras David Pizziga. Dejavnosti ustanove, ki ji predseduje, je predstavil z ramo ob rami s Stefanom Zannierjem, ki je v Fedrigovi deželni vladi pristojen za področje kmetijstva.

Kot je povedal tehnični vodja LAS Kras Aleš Pernarcic, se je že prva sorodna anketa obnesla, saj so zbrali 190 mnenj, kar jim je omogočilo, da so razpisi ustrezali dejanskim idejam in potrebam ozemlja. Tokratna anketa je že dostopna na tej povezavi.