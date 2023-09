Kakšni so prvi izračuni za veter na letošnji Barcolani

Vreme je nedvomno eden od ključnih faktorjev, ki lahko pripomorejo k uspehu Barcolane. Za jadralce je še posebno pomembna vetrovna slika. Do največje regate v Sredozemlju, ki bo potekala prihodnjo nedeljo, 8. oktobra, v Tržaškem zalivu manjka sicer še deset dni, najpomembnejši svetovni meteorološki centri pa so že objavili svoje dvotedenske izračune. Verodostojnost za konec prihodnjega tedna sicer za zdaj še ni velika, iz dneva v dan, ko se bo termin približal, pa se bo postopno povečala. Glavni vremenski obrisi pa naj bi bili že kolikor toliko zarisani.

Po zdajšnjih izračunih za prihodnjo nedeljo, 8. oktobra, kaže povečini na šibke vetrove. Naši kraji se bodo znašli, če bodo zdajšnji izračuni potrjeni, v širšem območju enakomernega zračnega tlaka, v katerem kaj več od šibke sapice naj ne bi bilo pričakovati. Sredi prihodnjega tedna, verjetno v sredo, bo sicer naše kraje vsaj obrobno oplazila vremenska fronta, za katero bo zapihala šibka do zmerna burja, ki bo nato vztrajala nekaj dni. Razlika v tlaku z anticiklonom na severovzhodu se bo predvidoma do konca tedna postopno izravnala in bo zato burja oslabela.

Sicer pa bo, razen prihodnje srede, ko bodo predvidoma tudi padavine, v celotnem prihodnjem tednu prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme z za ta čas visokimi temperaturami.