Kam lahko potujemo, kam pa (še) ne

S Sončevim obratom ali solsticijem nastopi prvi poletni dan, začetek poletja pa glede na pričakovane temperature napovedujejo tudi vremenoslovci. Načrtovanje dopusta pa je letos nekoliko bolj problematično zaradi epidemije novega koronavirusa. Kljub izrednim razmeram in različnim ukrepom, ki so jih uvedle države za zajezitev pandemije, med katerimi je povsod izstopalo zaprtje državnih meja, so od danes meje v Evropski uniji še nekoliko »bolj odprte«, saj omejitve z jutrišnjim dnem odpravlja tudi Španija. Naj torej izkoristimo priložnost za pregled držav, v katere lahko brez omejitev potujejo italijanski državljani. Podatke, ki jih navajamo, vseskozi posodabljajo na spletnem portalu Viaggiaresicuri ministrstva za zunanje zadeve, saj se stanje neprestano spreminja.

Poudariti velja, da bo treba razmere v prihodnjih tednih in mesecih zelo pozorno spremljati, saj bi lahko države ob naraščanju okužb spet uvedle nove omejitve. Za tako potezo se je npr. v četrtek odločila Slovenija, ki je spet uvedla obvezno karanteno za ljudi, ki v državo vstopajo iz BiH, Kosova in Srbije, avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg pa včeraj ni izključil možnosti, da bi znova uvedli nadzor na mejah, če bo treba. »To, da smo države uvrstili na zeleni seznam, še ne pomeni, da razmer ne spremljamo več podrobno. Če bo treba, bomo, seveda, znova uvedli ustrezne ukrepe,« je napovedal Schallenberg.

Italija sodi v skupino držav, ki jih je koronavirus najbolj prizadel. Zaradi tega so bile članice EU do pred kratkim skeptične, da svoje meje odprejo za italijanske turiste. Po priporočilu Evropske komisije, ki je pozvala države, naj najkasneje do konca junija odpravijo omejitve na notranjih mejah, pa lahko Italijani zdaj izbirajo med bistveno več destinacijami kot pred tednom dni.

Italijanski državljani lahko torej od danes prosto in svobodno potujejo v Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Estonijo, Francijo, Nemčijo, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Slovenijo, Španijo, Liechtenstein, Švico, na Češko, Švedsko in v Grčijo; v slednji morajo sicer prebivalci Lombardije, Piemonta, Veneta in Emilije - Romanje prestati obvezno karanteno. Podobne omejitve kot v Grčiji veljajo tudi na Malti, na katero sicer do 1. julija leti le zelo omejeno število letal.

S potrjeno turistično rezervacijo se lahko italijanski državljani odpravijo tudi na Hrvaško. Potovanje na Portugalsko naj bi bilo dovoljeno z letalom, na spletni strani portugalskega državnega letalskega prevoznika Tap pa do 1. julija ni na voljo neposrednih letov za Italijo in iz nje.