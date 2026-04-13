Kamala Harris razmišlja o kandidaturi za predsednico ZDA leta 2028

Na volitvah leta 2024 je kot kandidatka demokratov izgubila proti Donaldu Trumpu

STA |
ZDA |
13. apr. 2026 | 11:18
    Kamala Harris (ANSA)
Nekdanja ameriška podpredsednica Kamala Harris je v petek dejala, da razmišlja o kandidaturi za predsednico ZDA na volitvah leta 2028. Na konferenci v New Yorku je dejala, da bi »morda« lahko znova kandidirala.

»Morda. Morda. Razmišljam o tem,« je dejala 61-letna demokratka glede vnovične predsedniške kandidature, potem ko je na volitvah leta 2024 kot kandidatka demokratov izgubila proti republikancu Donaldu Trumpu, ki je nato januarja lani nastopil svoj drugi mandat.

Za predsedniški položaj se je hotela potegovati že leta 2019, ko je objavila svojo kandidaturo za demokratsko predsedniško nominacijo, ki jo je kasneje umaknila. Predsedniški kandidat demokratov je bil nato na volitvah leta 2020 Joe Biden, ki je bil tudi izvoljen. Ob prevzemu položaja januarja 2021 je postala podpredsednica ZDA.

