Kaos na bencinskih servisih: vsak liter dizla šteje

Kaos, vezan na goriva, se nadaljuje, tako na eni kot na drugi strani meje, s tem da se stanje takoj spreminja. Zelo volatilne so tudi cene in zaloge naftnih derivatov, slednji problem pa zadeva predvsem slovenske bencinske servise.

Stranka kričala in grozila

Potem ko se je v četrtek zvečer razširila vest, da na servisih na Novogoriškem ni več dizla, smo včeraj zjutraj obiskali nekaj bencinskih črpalk, na katerih sploh ni bilo nikakršne kolone vozil, saj tudi dizelskega goriva ni bilo. Dvojezični letak (v slovenščini in italijanščini), da je »zaradi izjemno povečanega povpraševanja točenje kurilnega olja in dizla v posode začasno omejeno na 200 litrov na kupca, z namenom zagotavljanja enakomerne oskrbe«, je bil zato marsikje odveč, čeprav je bilo tudi odvisno od sreče oz. od ure obiska. Nekdo je namreč prišel na črpalko zgodaj zjutraj in goriva ni bilo, uro kasneje pa je zaradi novih dobav spet bilo na voljo.

Med reportažo smo naleteli tudi na stranko, ki se je na Petrolovem servisu v Solkanu zelo razburila in začela kričati in groziti, ker dizelskega goriva ni bilo več. Ravno uslužbenci na bencinskih servisih so se nam zdeli precej pod pritiskom, saj se spopadajo z nejevoljo kupcev z obeh strani meje. Tako npr. na črpalki družbe Ina v Sežani včeraj stranki iz Italije, ki se je pritoževala zaradi omejitve točenja na 27 litrov goriva, je uslužbenka odgovorila, da »raje 27 litrov kot pa nič«. Za nameček verjamemo, da je za uslužbence težko preverjati, ali se stranka res drži npr. navodil, naj v posode natoči »samo« 200 litrov.