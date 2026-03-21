Glavni vhod v Števerjan bodo sanirali

Dežela Furlanija - Julijska krajina bo Občini Števerjan dodelila 320 tisoč evrov za sanacijo treh plazov na cesti med Grojno in Števerjanom. Gre za zemeljski usad, ki ga deželno popis plazov identificira kot plaz PAI03101906000. »To so plazovi, ki se tam nahajajo že več let,« razlaga števerjanski župan Marjan Drufovka. Za izvajalca del je bilo izbrano podjetje Gi.Pi.Gi. s Pordenonskega. Dela naj bi trajala kvečjemu kak mesec. Cesta bo predvidoma ostala vseskozi odprta za promet.

Ni vsak plaz »PAI«

Plazovi PAI v Furlaniji - Julijski krajini so plazovi, ki so uradno evidentirani v Načrtu za upravljanje hidrogeološkega tveganja (PAI – Piano di Assetto Idrogeologico). Ta načrt določa območja, kjer obstaja nevarnost naravnih pojavov, kot so plazovi in poplave, ter ocenjuje stopnjo ogroženosti.

Plaz PAI ni vsak plaz, ampak tisti, ki je bil prepoznan, kartiran in razvrščen glede na stopnjo nevarnosti. Obstajajo štiri stopnje: P1 (nizka nevarnost), P2 (zmerna), P3 (visoka) in P4 (zelo visoka). Višja kot je stopnja, večje je tveganje za ljudi, stavbe in infrastrukturo. Če se zemljišče nahaja na območju plazu PAI, veljajo posebne omejitve.

Občina je za sanacijo prejela deželna nepovratna sredstva v višini 320.000 evrov. Ocenjena izhodiščna cena za delo je 211.389,59 evra, od tega se za varnostne stroške pričakuje 8.970,66 evra. Skupna naložba, ki jo načrtuje občina, torej znaša 220.360,25 evra brez DDV. »Za izvajalca smo iskali resno podjetje, ki bi predlagalo čim bolj pošteno ponudbo,«pojasnjuje Drufovka. Skupno se je odzvalo pet kandidatov, in sicer Anese, B.B. Service, Fratelli Demo Costruzioni, Gi.Pi.Gi. in Impresa Olivotto.

Cesta bo prehodna

»Če se vozimo iz Gorice proti Števerjanu, se plazovi nahajajo na naši levi strani. Se pravi, da jih ne vidimo, ker je na levi strani prepad in gozd,«pravi župan. Na treh točkah bodo torej cesto utrdili z mikro piloti, potem pa je predvidena tudi izgradnja zidu na desni strani. »Zid bo zelo podoben tistemu, ki smo ga pred leti že zgradili na t. i. Klančinah,«razlaga Marjan Drufovka.

Med razpisnimi pogoji je bilo tudi zagotavljanje prevoznosti ceste med izvedbo del. »Cesta bo torej prehodna, občasno z izmeničnim enosmernim prometom ali kvečjemu s kratkotrajnimi začasnimi zaporami,« še dodaja župan.

Dela naj bi se začela nekje aprila, trajala naj bi par mesecev. To niso edini plazovi PAI znotraj Občine Števerjan, pojasnjuje župan, izbrani pa so bili na podlagi stopnje nevarnosti. »Ta cesta ima seveda prednost, saj gre za glavni vhod iz Gorice v vas in je prometno zelo obremenjena,« zaključuje sogovornik.