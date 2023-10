Karabinjerji 24-letnika ustavili z električnim paralizatorjem

V Vidmu so včeraj karabinjerji ustavili mladega moškega za rutinsko kontrolo. Vprašali so ga za dokumente, pri čemer jih je silovito napadel in poskusil udariti s pestmi in brcami. Da bi ga pomirili in prijeli so karabinjerji uporabili električni paralizator. Ugotovili so, da gre za 24-letnega državljana Maroka, za katerega je sodnik iz Modene že avgusta odredil pripor, toda so se za njim izgubile sledi. Videmski karabinjerji so ga aretirali tudi pod obtožbo upiranja uradni osebi. Po zdravniškem pregledu, med katerim so zdravniki ugotovili, da ni utrpel posledic zaradi električnega paralizatorja, so ga prepeljali v videmski zapor.