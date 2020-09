Kdaj na Rabu uradni predstavnik Italije?

Predsednika Hrvaške in Slovenije, Zoran Milanović in Borut Pahor, sta počastila spomin žrtev italijanskega taborišča na Rabu. To je bilo prvič, da sta se slovenski in hrvaški predsednik skupaj poklonila internirankam in internirancem taborišča, ki velja za enega najzloglasnejših italijanskih taborišč v drugi svetovni vojni.

Spominskega parka v Kamporju, ki je delo znanega slovenskega arhitekta Edvarda Ravnikarja, do danes še ni obiskal noben uradni predstavnik Italije. Morda bo skupna Milanovićeva in Pahorjeva pietetna poteza, ki ima tudi politični simbolni naboj, spodbudila Rim, da na Rab pošlje vsaj italijanskega veleposlanika v Zagrebu. Da se tam pokloni žrtvam italijanskega nasilja (taborišče je upravljala italijanska vojska) in da se opraviči za povzročeno trpljenje.

Italijanska zveza partizanov VZPI-ANPI, katerih predstavniki so večkrat obiskali nekdanje taborišče, je večkrat javno pozvala italijanske oblasti, naj obiščejo Rab. Pisali so tedanjemu predsedniku republike Giorgiu Napolitanu, s Kvirinala pa ni bilo odziva, kot tudi ne s strani predsedstva vlade in zunanjega ministrstva. Noben uradni predstavnik Italije tudi doslej ni obiskal ljubljanske Gramozne jame, kjer so italijanski vojaki pobijali nedolžne talce.