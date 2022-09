Kdo je bil izvoljen v FJK

FJK je trdnjava desnice, saj je na volitvah za senat v naši deželi zmagovita koalicija dosegla absolutno večino (50,34 %), za las pa je ni dosegla na volitvah za poslansko zbornico (49,87 %). Tudi leva sredina je v FJK nekoliko boljša kot na državni ravni, saj je prejela 25,98 oz. 25,75 % glasov. Skoraj vsak tretji volivec je podprl Brate Italije (31,30 %), tako da je pri nas Giorgia Meloni poskrbela za še boljši rezultat v primerjavi z državnim povprečjem. Na drugo mesto se je uvrstila Demokratska stranka (18,40 %), sledita pa Liga (10,95 %) in naveza Akcija-Živa Italija (8,72 %). Omenjene stranke so tudi edine, ki bodo imele svoje predstavnike v Rimu.

V poslanski zbornici bodo FJK zastopali Massimiliano Panizzut (Liga), Walter Rizzetto (Bratje Italije), Vannia Gava (Liga), Nicole Matteoni (Bratje Italije), Graziano Pizzimenti (Liga), Emanuele Loperfido (Bratje Italije), Debora Serracchiani (Demokratska stranka) in Isabella De Monte (Akcija-Živa Italija), ki bo nadomestila Ettoreja Rosata, saj je bil ta izvoljen tudi v Kampaniji. V senatu bodo sedeli Luca Ciriani in Francesca Tubetti (oba Bratje Italije), Marco Dreosto (Liga) in Tatjana Rojc (Demokratska stranka), ki bo v Palači Madama edina predstavnica FJK v vrstah opozicije.