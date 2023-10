Kdo je dejansko pristojen za šolsko mrežo?

Kdo je dejansko pristojen za oblikovanje šolske mreže v primeru šol s slovenskim učnim jezikom oz. dvojezičnih šol v Italiji? Doslej je veljalo, da šolske mreže oblikujejo posamezne dežele, na kar opozarja tudi uredba ministrov za izobraževanje in finance, Giuseppeja Valditare in Giancarla Giorgettija, ki napoveduje tudi krčenje števila ravnateljstev slovenskih šol. Ravno v tem primeru pa je pred časom deželna odbornica za izobraževanje Alessia Roosolen opozorila, da oblikovanje šolske mreže v primeru slovenskih šol ni domena dežele, ampak države in o tem je deželna vlada tudi opozorila pristojno ministrstvo v Rimu.

Ob robu sredinega obiska slovenske predsednice Nataše Pirc Musar v Narodnem domu pri Sv. Ivanu ter srečanja s predstavniki slovenske narodne skupnosti,Dežele Furlanije - Julijske krajine in Občine Trst pa se je izvedelo, da je italijansko ministrstvo za izobraževanje Deželnemu šolskemu uradu za FJK poverilo potrebne državne pristojnosti za oblikovanje mreže slovenskih oz. dvojezičnih šol.

Nad tem pa naj bi po naših informacijah na šolskem uradu ne bili pretirano navdušeni, saj v lanskem decembrskem proračunskem zakonu, ki se nanaša tudi na načrt za okrevanje in odpornost, jasno piše, da so za oblikovanje šolske mreže pristojne dežele, ki morajo to opraviti do 30. novembra oz. najpozneje do 31. decembra leta pred tistim, ko naj bi začel veljati nov ustroj. V tej luči naj bi se glasil tudi odgovor, ki je iz Trsta romal v Rim, zdaj pa bo treba videti, kako se bodo na to stališče odzvali na ministrstvu za šolstvo.

Na obisku pri generalni direktorici Deželnega šolskega urada Danieli Beltrame pa sta se včeraj popoldne mudila generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc in konzul Peter Golob.

Medtem ko direktorica o srečanju ni želela dajati izjav, je konzul Šuc poudaril, da je šlo za srečanje v okviru normalnih diplomatskih dejavnosti konzulata, na katerem je bil govor tudi o vprašanju krčenja števila ravnateljstev. Pri tem je generalni konzul opozoril na potrebo po spoštovanju veljavne zakonodaje in mednarodnih sporazumov, ki ščitijo slovenske šole. Pri tem je še posebej poudaril potrebo po pridobitvi mnenja Deželne komisije za slovenske šole, ki je po zakonu obvezujoče. Generalna direktorica je Šuceve besede vzela na znanje.