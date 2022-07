Kljub zaupnici verjeten Draghijev odstop

Italijanski senat je pred kratkim sicer izglasoval zaupnico za premierja Maria Draghija, a le s 95 glasovi proti 38, saj se senatorji treh strank dosedanje vladne večine, Lige, stranke Naprej, Italija in Gibanja petih zvezd, z nekaterimi izjemami niso udeležili glasovanja, čeprav so parlamentarci prvih dveh strank zbornico dejansko zapustili, medtem ko so predstavniki G5Z ostali v avli in zagotovili sklepčnost. Premier se po poročanju osrednjih italijanskih medijev še ni podal na Kvirinal k predsedniku republike Sergiu Mattarelli, poznavalci pa pričakujejo skoraj gotov odstop in posledično predčasne volitve, ki bi lahko potekale 25. septembra ali 2. oktobra. Dogajanje je vodja Demokratske stranke, ki je prepričano podprla premierja, Enrico Letta označil za »dan norosti«, ko je parlament šel proti Italiji, ministrica Mariastella Gelmini pa je napovedala izstop iz stranke Naprej Italija, ki je po njenih besedah obrnila hrbet Italijanom.

Tako se je zaključil najdaljši dan Maria Draghija, ki se je začel dopoldne s premierjevim govorom v senatu, kjer je med drugim poudaril, da so politične sile dolgo časa sodelovale v široki koaliciji narodne enotnosti, tako da je Italiji uspelo premostiti akutno fazo pandemije in je prišlo do ponovnega gospodarskega zagona. S časom je ta enotnost začela pešati in dejstvo, da nekdo pred nedavnim v senatu ni glasoval za zaupnico, je jasno politično znamenje. Zato je potreben nov dogovor o zaupanju, vprašanje je, ali so politične stranke in parlamentarci na to pripravljeni. Premier je opozoril na izzive, ki čakajo Italijo z uresničevanjem načrta za okrevanje in odpornost, reform na različnih področjih, resnične socialne agende ter seveda z uokvirjenostjo Italije v Evropski uniji in Severnoatlantskem zavezništvu (NATO), pri čemer je poudaril pomoč Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije.

Medtem ko so predstavniki Demokratske stranke, Žive Italije, manjšin ter drugih levosredinskih in sredinskih formacij vladne večini izrazili podporo vladi, so predstavniki Lige, Naprej, Italija in G5Z, ki so bili prav tako člani vladne večine, odločili za neudeležbo pri glasovanju zaupnice resoluciji Pierferdinanda Casinija iz mešane skupine avtonomistov, ki je predlagal podporo Draghijevim izvajanjem. Liga in FI sta namreč hoteli novo večino brez G5Z, le-to pa spremembo delovanja z izvajanjem konkretnih ukrepov.