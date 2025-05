Kmečka zveza v senatu za poenostavitve za dvolastnike

Senatna odbora za politike Evropske unije ter tisti za industrijo in kmetijstvo sta v minulih tednih opravila posvetovanja s predstavniki vseh državnih kmetijskih organizacij o položaju kmetov v verigi preskrbe s hrano. S posredovanjem senatorke Tatjane Rojc (DS) je pred odboroma spregovoril tudi predsednik Kmečke zveze Franc Fabec, so sporočili iz stanovske organizacije slovenskih kmetov v Italiji.

Posebno pozornost je namenil zakonodajnemu predlogu za boj proti čezmejnim nepoštenim trgovinskim praksam. Ta uvaja mehanizem medsebojnega sodelovanja med državami, na podlagi katerega si bodo lahko nacionalni kontrolni organi izmenjevali informacije ter izvršilne postopke na čezmejnem območju. Predsednik KZ je izpostavil, da bi bilo za čezmejna območja treba najprej vnesti potrebne poenostavitve. Na območju med Italijo in Slovenijo, zlasti v Brdih in na Krasu, deluje namreč veliko dvolastnikov. To so kmetije, ki imajo zemljišča na obeh straneh meje - ne iz špekulativnih ali ekonomskih razlogov, temveč zaradi zgodovinskih okoliščin.

Te kmetije se soočajo z višjimi stroški, saj morajo, če ne obstajajo namenske poenostavitve, upoštevati dve različni državni zakonodaji. Kljub dejstvu, da sta tako Italija kot Slovenija članici EU, so doslej bili storjeni le delni koraki v smeri poenostavitve za dvolastnike, pa čeprav je večina predpisov v kmetijstvu »evropskih«, kot so denimo tisti o higieni in varnosti, fitofarmacevtskih sredstvih, čezmejnem delu, certificiranju izdelkov itd.