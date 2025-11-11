Ko so v Trstu spet prestopili prag slovenske šole

12. novembra 1945 je v Ulici Lazzaretto Vecchio v Trstu ponovno odprla vrata slovenska šola. Tu so domovale realna gimnazija, trgovska akademija in nižja srednja šola. Med mlajšimi učenci je bil tudi Adrijan Rustja, bodoči gledališki igralec in režiser, ki je za Primorski dnevnik zapisal svoje spomine na leta, ki jih je preživel v veliki šolski stavbi na tržaškem nabrežju.

»Vsi smo prej obiskovali italijanske šole«

»Prvi maj 1945 je bil komaj za nami, ko nas je razveselila vest, da bo Zavezniška vojaška uprava slovenskim dijakom na Tržaškem omogočila vpis v nove slovenske šole. Referent za slovenske šole je bil ameriški poročnik John Simoni. Strokovni svetovalec za slovenske šole je bil Srečko Baraga, čeprav ga je jugoslovansko sodstvo obsodilo na smrt zaradi sodelovanja z Nemci,« je opisal suh tedanjega časa.

Poudaril je, kako so vsi prej obiskovali italijanske šole. Adrijan Rustja je prihajal s srednje šole Dante, ki je domovala na Akvedotu: »Večina nas je govorila spakedrani domači dialekt. Sporazumevali smo se verjetno v tržaščini.«

Vsesplošni nered

Od tedanjega dogajanja je med drugim izpostavil vsesplošni nered: » Botrovala mu je državna in lokalna politika. V Trstu so bile množične manifestacije. Po večini so bili to delavci tržaške ladjedelnice San Marco. Ne vem kdo je odločal, a ko je padla komanda, smo morali zapustiti šolo in se priključiti demonstrantom.«