Količine dežja bodo zlasti od Karnijskih predalp do Piancavalla zelo obilne

Civilna zaščita iz FJK je od torkovega do sredinega poldneva (8. oktober – 9. oktober) objavila oranžno vremensko opozorilo za severne in zahodne predele FJK, rumeno opozorilo pa za osrednje predele FJK in za Tržaško. Opozarjajo ob obilnih količinah padavin zlasti na morebitne hidrogeološke kritičnosti, kot so denimo poplavljanje rek in proženje plazov. Na obali pa bosta možna tudi visoko plimovanje ali visoko valovanje morja, opozarjajo.

V torek bo prispela solidna atlantska vremenska fronta, ki jo bodo spremljali močni jugovzhodni vetrovi, so zapisali. Od torka, 8. oktobra, popoldne do noči na sredo, 9. oktobra, se bodo pojavljale padavine, ki bodo zmerne do močne v južnih nižinskih predelih in na obali, obilne v zgornjem nižinskem pasu in v gorah, zelo obilne pa v predalpah, zlasti med Karnijskimi predalpami in Piancavallom. Zvečer in ponoči, ko bo vremenska fronta prešla naše kraje, bodo možne nevihte. Takrat bodo tudi količine dežja največje. Ob morju bo pihal zmeren jugovzhodni veter, ki bo močnejši zvečer na območju od Lignana do Gradeža.