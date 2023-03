Kombi na boku drsel nekaj deset metrov

Gasilci iz Tolmeča so danes zjutraj ob 5. uri posredovali na državni cesti št. 52 pri Sutriu v Karniji, kjer je kombi zapeljal s ceste in se prevrnil na bok, pri čemer je drsel še nekaj deset metrov. Vozniku je pomagal iz razbitin mimoidoči voznik. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč so vozniku na kraju nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so ga prepeljali v bolnišnico. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice. Posredovanje se je zaključilo ob 8. uri.